Патриотическую эстафету примут в Пуховичах

На территории этого района находятся более 150 захоронений воинов, партизан и жертв войны. Почти полсотни мемориалов и обелисков напоминают местным жителям о печальных страницах истории. Сегодня к ним несут цветы, молодежь вместе с ветеранами посещает места боевой славы и подвига народа.



Пуховичский район был почти полностью оккупирован в конце июня 1941 года. С первых месяцев здесь активизировалось партизанское движение и подполье. Специально к юбилейной дате разработана экскурсия "Дорогами войны".