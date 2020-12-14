На этот раз они собрались в столичном микрорайоне Уручье, чтобы поддержать военнослужащих и выразить им слова признательности за сохранение и поддержание мира и спокойствия белорусов.



Такие понятия, как "любовь к родине", "сохранность мира" разделяютвсе больше автолюбителей из каждого уголка Беларуси. Расширяется и географияавтопробегов "За единую Беларусь!". Их участники посещают не толькопамятные и значимые места нашей родины, но и легендарные заводы.