"Патриоты Беларуси" для Республиканского интерната ветеранов войны и труда реализовали свой первый проект ландшафтного дизайна

Проект родился из того, что многие дипломные работы студентов-дизайнеров - ландшафтные работы. Они так и остаются пылиться на полке, и мы решили все-таки воплотить это в жизнь, тем более что наша благотворительная деятельность связана с тем, что мы часто выезжаем в дома престарелых, в детские дома, и мы решили такой коннект сделать, когда студенты будут помогать обустраивать территорию именно вот таких учреждений.

Анна Харута, руководитель РОО "Патриоты Беларуси"