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"Патриоты Беларуси" для Республиканского интерната ветеранов войны и труда реализовали свой первый проект ландшафтного дизайна
"Патриоты Беларуси" сегодня дали старт новой акции "Территория кислорода". Первый проект по озеленению и благоустройству воплотили во дворике Республиканского интерната ветеранов труда и Великой Отечественной войны. Трудились не одни: привести в порядок территорию помогали гимназисты. После - чаепитие, концерт и подарки для подопечных интерната. Подробности в репортаже Светланы Черновой.
Вот здесь одна, вот вторая, здесь кустик, правильно? Вот здесь тогда и копаем.
Вот так дружно реализуется проект ландшафтного дизайна для Республиканского интерната ветеранов труда и Великой Отечественной войны. "Патриоты Беларуси" этим пятничным утром дали старт новой полезной и доброй акции "Территория кислорода". Дипломные работы выпускников БГТУ отныне будут воплощаться в жизнь и украшать клумбы социальных учреждений.
Проект родился из того, что многие дипломные работы студентов-дизайнеров - ландшафтные работы. Они так и остаются пылиться на полке, и мы решили все-таки воплотить это в жизнь, тем более что наша благотворительная деятельность связана с тем, что мы часто выезжаем в дома престарелых, в детские дома, и мы решили такой коннект сделать, когда студенты будут помогать обустраивать территорию именно вот таких учреждений.
Вместе веселее. К работе по благоустройству территории интерната присоединились учащиеся 30-й столичной гимназии. Ребята труда не боятся, уверенно работают граблями, собирают сухие ветки, знают: они пример для своих сверстников, и самое главное - ценят тех, ради кого они сегодня здесь.
Хочется так посидеть, поиграть, поговорить, есть много чего рассказать про этих людей, помочь им. Почему бы и нет. И морально помочь, и в физическом плане, убирая участок.
Им должно быть, наверное, приятно, что про них не забывают, и то, что нынешнее молодое поколение остается таким же трудолюбивым и старательным.
Я считаю, что это очень хороший поступок. Любая помощь - это все равно хорошо, кому бы это ни было.
Ни дня без знаний. В интернате, где проживает около 70 пожилых людей, есть свой музей. Он хранит информацию о подопечных, которые своими глазами видели, какой ценой досталась нам Великая Победа. Сегодня тех, кто связан с событиями прошедших лет, а это труженики тыла, несовершеннолетние узники и дети войны, здесь проживает 20 человек.
Первоначально наши поступающие пенсионеры все были участниками Великой Отечественной войны или партизанами. При поступлении у нас велись сразу книги, где есть их данные, ФИО, что они делали в войну, кем они были, чем награждены, у нас здесь очень много альбомов есть.
Но самое ценное - это не документы и фотографии, а личное общение и внимание. Сладкие подарки и необходимые в быту вещи подопечным привезли "Патриоты Беларуси", Минский тракторный завод позаботился о культурной программе. Все для того, чтобы старшее поколение чувствовало: мы рядом и благодарны за все.
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