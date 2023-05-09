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"Патриоты Беларуси" посвятили 78-й годовщине Великой Победы праздничный автопробег

Атмосфера победного мая царит по всей Беларуси. 78-й годовщине Великой Победы праздничный автопробег посвятили "Патриоты Беларуси". Место сбора традиционное - парковка у аквапарка "Лебяжий". Здесь встретились сотни участников общественного объединения. Все те, кому небезразлична судьба нашей страны.

С собой не только праздничное настроение, улыбки, цветы, но и фото тех, кто сражался за наше мирное небо. Автоколонна в цветах государственного флага отправилась по проспектам города-героя Минска. В маршруте и круг почета на площади Победы.

Финишируют патриоты в Уручье, где у памятника почтят память погибших в борьбе за мир и независимость.

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