"Патриоты Беларуси" присоединились к благотворительной акции "Наши дети"

Самые юные жители Минской области в эти дни - главные герои новогодних праздников. К благотворительной акции "Наши дети" сегодня присоединились "Патриоты Беларуси". Участники общественного объединения колонной из двух десятков авто отправились в Молодечно. К автопробегу присоединились представители профсоюзов, энергетики, промышленники, банкиры. Большая компания заехала в гости к воспитанникам Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната. В теплой и душевной атмосфере согреться в мороз помогли и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кстати, многие гости сами переоделись в костюмы сказочных персонажей.



Кроме сладких подарков, девочки и мальчики получили игрушки и наборы для творчества. В школе-интернате много талантливых детей, которые достигают высоких результатов в спорте и искусстве.