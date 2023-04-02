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"Патриоты Беларуси" совершили автопробег в честь Дня единения народов Беларуси и России
Особую дату в календаре - День единения народов Беларуси и России - поддержали "Патриоты Беларуси".
Представители республиканского общественного объединения снова в пути: накануне состоялось открытие сезона весна-лето и посещение знаковых мест на историко-культурной карте нашей страны. И первый пункт на старте апреля - столичный мемориал - кладбище жертвам концлагеря "Шталаг 352" в микрорайоне Масюковщина. Здесь погибли более 80 тысяч пленных красноармейцев и мирных жителей.
Патриоты возложили цветы к подножию комплекса. Узнать много фактов из истории (теперь и в озвучке) можно будет и благодаря табличкам с QR-кодами, которые устанавливают в мемориалах по всей Беларуси.
В дальнейшем мы планируем оцифровать еще более тысячи памятников в этом году. Мы движемся вперед, и в ближайшее время поедем в воинские части. Есть договоры. А 15 апреля к празднику Пасхи мы поедем в Жировичский монастырь, где нас встретит и владыка. Поэтому, те, кто хочет, может присоединиться к нам в автопробег.
За прошлый год "Патриоты Беларуси" установили более тысячи табличек с QR-кодами во всех регионах Беларуси. Одни из последних ноу-хау - цифровые гиды с озвучкой.
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