"Патриоты Беларуси" совершили автопробег в честь Дня единения народов Беларуси и России

В дальнейшем мы планируем оцифровать еще более тысячи памятников в этом году. Мы движемся вперед, и в ближайшее время поедем в воинские части. Есть договоры. А 15 апреля к празднику Пасхи мы поедем в Жировичский монастырь, где нас встретит и владыка. Поэтому, те, кто хочет, может присоединиться к нам в автопробег.

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"