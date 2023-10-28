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"Патриоты Беларуси" устроили праздник для ребят в Минском городском центре реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями
Мини-концерт от белорусских артистов, представления от воспитанников военно-патриотического клуба "Гранит" и, конечно, подарки. Настоящий праздник устроили в Минском городском центре реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. Это медицинское учреждение работает больше четырех десятков лет. Ежегодно в центре получают помощь свыше двух тысяч ребят с когнитивными, речевыми расстройствами, а также с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
В рамках проекта "Рядом с нами" члены общественного объединения "Патриоты Беларуси" совместно с артистами, спортсменами и государственными деятелями оказывают поддержку социально уязвимым слоям населения, а также направляют средства в детские дома.
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