"Патриоты Беларуси" в рамках акции "Наши дети" заглянули в Червенский дом-интернат

Члены общественного объединения "Патриоты Беларуси" 25 декабря заглянули в Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Там находится 271 воспитанник. Для ребят привезли сладости и фрукты и, конечно, отличное настроение. Дети вместе с главными новогодними героями водили хоровод, отгадывали загадки, пели и танцевали.