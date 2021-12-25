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"Патриоты Беларуси" в рамках акции "Наши дети" заглянули в Червенский дом-интернат

Увидеть улыбки на лицах каждого ребенка. Акция "Наши дети" продолжается.

Члены общественного объединения "Патриоты Беларуси" 25 декабря заглянули в Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Там находится 271 воспитанник. Для ребят привезли сладости и фрукты и, конечно, отличное настроение. Дети вместе с главными новогодними героями водили хоровод, отгадывали загадки, пели и танцевали.

Это не последнее учреждение, которое посетят "Патриоты Беларуси". В скором времени праздник приедет и в витебские дома-интернаты.

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