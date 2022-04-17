"Патриоты Беларуси" высадили гектар леса в деревне Борки

Продуктивная суббота выдалась у "Патриотов Беларуси". В деревне Борки Узденского района совместно с лесхозом 40 активистов высадили гектар леса. Отдали предпочтение березам и соснам. И, конечно, не обошлось без теплых встреч. Участники республиканского общественного объединения посетили воспитанников Ивенецкого дома-интерната. Привезли им необходимые средства личной гигиены, подарки и фрукты.