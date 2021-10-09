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"Патриоты Беларуси" высадили саженцы елей в Столбцовском районе

В Столбцовском районе сегодня высаживали саженцы елей участники общественного объединения "Патриоты Беларуси". С самого утра они отправились автопробегом на родину Якуба Коласа, попутно заглянув в Акинчицкое лесничество. Работали с отличным позитивным настроением, ведь лес - одно из главных достояний Беларуси. Уже через лет 7 здесь будет расти самый настоящий молодой ельник.

А сразу после посадки деревьев колонна патриотов отправилась на экскурсию в уникальный парк-музей интерактивной истории Сула, где познакомилась с богатством белорусской культуры и традициями.

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