"Патриоты Беларуси" запустили масштабный проект "Под мирной звездой"

Под песни военных лет состоялся праздничный автопробег. Маршрут - на победный Курган Славы по проспекту Независимости.



Солдатская каша, выступления спортивных клубов и музыкальных коллективов, возложение цветов в память о героях Великой Отечественной. "Патриоты Беларуси" запустили сегодня масштабный проект "Под мирной звездой". В ходе церемонии возле Кургана Славы были высажены маленькие туи в форме пятиконечной звезды, в центр которой заложили две капсулы времени. Одна - с посланиями для потомков от участников автопробега, другая - с копиями посланий героев-ветеранов.



Оригиналы посланий потомкам от ветеранов и молодежи бережно будут храниться в Музее истории Великой Отечественной, а такие вечнозеленые звезды памяти вскоре появятся в каждом регионе Беларуси.







