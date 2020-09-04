Патриоты Шумилинского района организовали автопробег

Акции за мирную Беларусь продолжаются! Высказать свое мнение в поддержку страны, ее мирного настоящего и надежного будущего выходят и выезжают с национальными флагами неравнодушные люди.



Автопробег "За мир, стабильность и развитие" прошел сегодня и в Шумилино. Колонна стартовала с центральной площади города и проехала по главным улицам. Над машинами развевались государственные флаги, звучала музыка, автомобили приветствовали прохожие. Присоединиться к патриотической акции могли все желающие.



