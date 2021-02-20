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Патриоты своей родины присоединились к автопробегам в регионах

В эти предпраздничныедни митинги за мир, стабильность и безопасность родной Беларуси проходят повсей стране. Также поддержать участников акций и присоединиться к ним можнобудет 21-го, 22-го и 23-го февраля в Гомеле, Витебске, Бобруйске и другихгородах.

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