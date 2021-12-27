Пациентам Витебского областного детского клинического центра спасатели подарили праздничное представление
Праздничное представление подарили витебские спасатели пациентам областного детского клинического центра. Альпинисты аварийно-спасательного отряда "Витязь" в костюмах новогодних волшебников спустились прямо с крыши. С помощью спецтехники, разместившись в люльке подъемника, сказочные персонажи поздравили малышей через окна клинического центра. Во дворе танцевальный флешмоб. Также маленьких пациентов пригласили на интерактив, где им напомнили правила безопасности.
Каждый год Деды Морозы радуют детей от нуля до семнадцати лет. Детки быстрее идут на поправку. Нам все нравится, доктора тоже рады!
Безопасный Новый год
Во всех регионах страны продолжается акция "Безопасный Новый год". Спасатели проводят профилактические и обучающие мероприятия, цель которых - предупредить несчастные случаи в период новогодних праздников.