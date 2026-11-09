Пациенты детского реабилитационного центра отправились в межгалактическое путешествие

В межгалактическое путешествие отправились пациенты Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Юные гости посетили музей авиатехники под открытым небом, а также узнали интересные факты о "звездном пространстве" и пообщались с дублером первой белорусской женщины-космонавта Анастасией Ленковой и племянницей первого космонавта Натальей Гагариной.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

"В центре проходят реабилитацию детки со всей республики. Это дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. И каждый из нас, взрослый, понимает, что такое нарушение опорно-двигательного аппарата - это ограничение передвижения. И возможность их социализации: познавать историю, мир другими глазами и переживать эмоции, посещая такое вот красивое место. И вообще, в принципе, наши места в Беларуси, музеи, места особой знаковости, места исторические. Для наших детей это очень важно. Это один из элементов социализации. Сама по себе жизнь наших детей не заключается только в медицинской помощи. Мне кажется, самое главное - это забота именно о формировании настоящего гражданина, настоящего белоруса".

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

"При помощи общественного совета и благодаря росту сотрудничества мы смогли приобрести для реабилитационного центра микроавтобус МАЗ, замечу, белорусского производства, с подъемником для колясок, с креплениями, чтобы действительно дети могли выезжать, больше встречаться. Космос, авиация - это очень объединяющая тематика, потому что русские, белорусы, представители других народов сообща работали над тем, чтобы действительно вывести первый спутник и отправить первого человека в космос, и развивали нашу космическую программу. И сейчас успешно сотрудничаем".

Организатором акции стало представительство Россотрудничества в Беларуси при поддержке Минского аэроклуба.