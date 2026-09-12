Павел Трубчик: 17 сентября 1939 года стало актом восстановления исторической справедливости

День народного единства неразрывно связан с датой 17 сентября 1939 года. Этот день - фундаментальный акт восстановления исторической справедливости. Замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик в "Актуальном интервью" объяснил, почему Рижский договор 1921 года шел вразрез с интересами белорусского народа, как польские власти проводили политику этноцида и что изменило воссоединение Западной Беларуси с БССР.

Рижский мирный договор 1921 года разделил Беларусь без учета национальной специфики. 70 % населения Западной Беларуси составляли белорусы, что является основным фактором территориальной принадлежности, но он не был принят во внимание. Польское руководство не выполняло даже условия договора о защите национальных меньшинств. "Польша напрямую заявляла, что не будет выполнять эти условия. По сути, это была политика Польши для поляков. К 1938 году в Западной Беларуси не осталось ни одной белорусскоязычной школы, хотя до этого только начальных школ было более 400 начальных. 100 тыс. детей не ходили в школу. Промышленности не было - ни одного крупного предприятия. Западная Беларусь использовалась как сырьевой придаток Польши", - подчеркнул историк.

Павел Трубчик проводит параллель между геноцидом и этноцидом. Если геноцид - это физическое уничтожение, то этноцид - уничтожение национально-культурной самобытности. "Белорусы полностью подвергались ассимиляционной политике и колонизации, именно такие цели и ставило польское руководство. Оно планировало выселить с территории Западной Беларуси порядка 6 млн человек, чтобы усилить польское влияние. Но реализовать это не смогли - в 1939 году Красная Армия вошла на эти земли", - напомнил историк.

По его мнению, если бы не воссоединение, белорусов как нации в современном виде не существовало бы. Это касается почти 5 млн человек, которые жили в Западной Беларуси. "Это одни из ключевых событий в становлении белорусской государственности. Мы должны помнить это и отстаивать историческую правду. Факты и документы на нашей стороне. Они свидетельствуют, какая политика проводилась на территории Западной Беларуси. Сами поляки не отрицают, что не признавали право белорусов на существование как самостоятельного этноса", - резюмировал Павел Трубчик.

Воссоединение укрепило национальное единство, отодвинуло границы на запад, улучшило экономическое положение западно-белорусских земель. За два года до начала Великой Отечественной войны там начала развиваться промышленность, что укрепило обороноспособность БССР и СССР в целом.