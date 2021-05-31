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Павел Фельдман - один из гостей проекта "Понятная политика"

Сегодня сразу после "Панорамы" опытные эксперты обсудят турбулентность вокруг Минска и ответят на ключевой вопрос: почему коллективный Запад планомерно нападает на Беларусь? А принципы европейской демократии уж очень напоминают банальный терроризм в информационной и политической сферах. А также почему двойные стандарты и банальная ложь стали верными спутниками политического истеблишмента ЕС? Услышим мнения из Москвы и Киева.

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