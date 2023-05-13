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Лучший учитель года Павел Кушнеревич о профессии педагога

Да, это тот самый момент, когда учитель уже дал все, что мог. Теперь время проявить себя ученику. И, конечно, педагог - это призвание. Так считает герой нашего материала Павел Кушнеревич - учитель средней школы № 93 города Минска. Он победил в конкурсе "Столичный учитель - столичному образованию" и назван "Лучшим учителем года" (подробности в видео).

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