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Павел Латушко: "Мы должны говорить о выходе нашей продукции на рынок Франции"

В Минске состоялся V Белорусско-французский бизнес-форум. Представители деловых кругов Франции посетили регионы Беларуси, ознакомились с экспортным потенциалом и инвестиционным климатом. 

Что презентовала белорусская сторона, какие соглашения подписаны на форуме и каковы перспективы сотрудничества Беларуси и Франции, рассказал в программе "События" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, по совместительству в Испании, Португалии и Монако Павел Латушко.

Павел Латушко: "Мы должны говорить о выходе нашей продукции на рынок Франции и использовании возможностей французских компаний в выходе на рынки третьих стран"

Смотрите интервью с послом Беларуси во Франции Павлом Латушко в программе "События" на канале "Беларусь 24" 27 октября в 18:30.

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