В Минске состоялся V Белорусско-французский бизнес-форум. Представители деловых кругов Франции посетили регионы Беларуси, ознакомились с экспортным потенциалом и инвестиционным климатом.

Что презентовала белорусская сторона, какие соглашения подписаны на форуме и каковы перспективы сотрудничества Беларуси и Франции, рассказал в программе "События" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, по совместительству в Испании, Португалии и Монако Павел Латушко.

Павел Латушко: "Мы должны говорить о выходе нашей продукции на рынок Франции и использовании возможностей французских компаний в выходе на рынки третьих стран"