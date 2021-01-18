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Павел Латушко объявлен в международный розыск. Документы направлены в Интерпол

Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Павла Латушко. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования, призыв к действиям, направленных на подрыв нацбезопасности.

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