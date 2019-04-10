Павел Легкий о конкурсе "Интернет-премия ТИБО-2019"

В Минске проходит специализированный форум ТИБО и в его рамках - традиционный конкурс "Интернет-премия ТИБО". Нынешний выявит лучших в 12 номинациях. О самом конкурсе и в целом о развитии в стране интернет-пространства рассказал программе "События" первый заместитель Министра информации Беларуси Павел Легкий.



Интервью с первым заместителем Министра информации Беларуси Павлом Легким смотрите в программе "События" 11 апреля в 17:25 на телеканале "Беларусь 24".