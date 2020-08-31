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Павел Муравейко: Я бы не рекомендовал кому-то шутить с белорусской армией

Высокий уровень боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси продемонстрировали прошедшие накануне мероприятия оперативной и боевой подготовки - такое мнение высказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. Павел Муравейко отметил, что на учениях белорусские военнослужащие заслужили самые высокие оценки, которые можно дать показанным результатам.

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