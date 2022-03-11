Павел Пожигайло: Наука и технологии формируют независимые государства

Евросоюзу и Западу не нужны наши технологии, инженерная интеллигенция, наши ученые и университеты. Ведь страны, которые этим обладают, - это серьезные конкуренты!



Таким мнением поделился первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам демографии, защиты детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.



Главное условие суверенитета страны - наличие научной интеллигенции. Почему? Потому что инженерная интеллигенция создает ноу-хау. Производства, которые могут конкурировать, рабочие места, университеты государства. В конечном итоге имеют места, куда эти студенты могут пойти, то есть, наука и технологии формируют независимые государства. Американцам и иностранцам нужно сделать так, чтобы кроме чернозема и лесов Беларуси и нефтегаза России, ничего больше не осталось. Вот о чем идет речь. Это же конкуренция! Кто корову холит, нежит, тот ее зарежет. Поэтому все эти сладкие речи только об одном. Что как только мы потеряем бдительность, нас разберут на части. Ничего хорошего Запад нам не принесет. Он разрушит нашу науку, культуру, он перессорит всех друг с другом. Разделение само по себе не останавливается на национальности, оно не останавливается на территории. Оно приходит в дом, разделяет мужа и жену и, в конечном итоге, уничтожает и государство, и город, и семью. Разделение - это очень серьезная категория. Поэтому есть политика "Разделяй и властвуй", политика Запада. А наша политика - "объединяй и веди". То есть мы должны объединиться и показать миру модель наших традиций, нашей этики.