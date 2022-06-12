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Павел Утюпин: Мощности, которые мы видим с учетом перспектив рынка, - это 10 тысяч кабин

Павел Утюпин: Мощности, которые мы видим с учетом перспектив рынка, - это 10 тысяч кабин

Павел Утюпин рассказал в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", что в Казахстане строится база сборки кузовов для тракторов Беларуси.

Мощности, которые мы видим с учетом перспектив рынка, - это 10 тысяч кабин. Уже построен корпус на 10,5 тысячи квадратных метров. Сейчас идет работа по закупке оборудования. Я думаю, в начале следующего года мы сможем начинать уже производство и выходить на серийный выпуск. Мы, таким образом, используем тот инвестиционный климат, который есть в Казахстане, условия, которые создаются для производства. С другой стороны, мы, владея технологиями, имеем возможность закрепляться на этом рынке и быть конкурентоспособными.
Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане

Аналогичные планы и у Гомсельмаша, и Минского автомобильного завода.

Полное интервью смотрите здесь.

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