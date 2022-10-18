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Павел "Волат" - история наемника полка Калиновского, бежавшего от правосудия из Беларуси в Украину
В ближайшем европейском зарубежье, кстати, обучают и так называемых белорусских боевиков, а оттачивают они свои навыки жестокости в Украине. Выживают не все. Хулиганство, заигрывание с нацизмом, нападение на сотрудников милиции. Нередко такие скелеты в шкафу толкают людей на еще более тяжкие преступления, например, наемничество. Печально известный полк Калиновского в Украине не исключение. Правоохранители не забыли о темном прошлом беглых - при случае обязательно припомнят им и эти эпизоды биографии. Во всяком случае тем, кто в угоду чужим интересам не лишится там самого дорогого - жизни. Следующий сюжет - история гомельчанина Павла Суслова, бойца-калиновца с позывным "Волат". Бегство от правосудия здесь, на родине, привело его в зону боевых действий в Украине, к слову, задолго до спецоперации. Там же молодой человек нашел свою гибель. Поэтому и сегодня есть смысл напомнить, чьими руками в соседней стране творится хаос. И тем самым уничтожить любые попытки экстремистских ресурсов героизировать преступников.
О загубленной по глупости жизни, а также о том, какую роль в этом сыграли родители калиновца, - репортаж Николая Скинтияна.
Хорошо учился, занимался единоборствами, мечтал работать в силовых структурах. Таким Павла запомнили в школе. В какой момент в его жизни произошел надлом, сказать трудно. Однако кулаки у спортсмена то и дело чесались.
После окончания 11-го класса он поступил в Военную академию Республики Беларусь, но насколько я помню, через месяц после поступления он был оттуда отчислен, так как подрался с одногруппниками.
"Служба" народу
Тем не менее к своей мечте Павел шел настойчиво - отслужил в спецназе, получил черный берет, вступил в ряды ОМОН. Впереди перспективы и карьерный рост. Очень скоро все это будет перечеркнуто. Причина - немотивированная агрессия.
У него такое зло было, что, блин, бил меня прямо мордой в землю. Так обидно за людейтаких.
2017 год. Деревня, семейное застолье. С минуты на минуту должны приехать друзья - компания мужчин решила встретить их на машине у автобусной остановки. За рулем был Владимир Поддубецкий (он в тот вечер не выпивал). На авто обратили внимание сотрудники ГАИ, вместе с инспекторами был и омоновец Павел Суслов.
У меня правый руль - праворукая машина. Я сижу за рулем, сын сбоку. Он подбегает к нему, тот отвечает: "Иди туда, на ту сторону. Водитель там". Он дверь открывает, хватает сына, окно открыто, чувствует запах спиртного, на землю и наручники надел сразу. Потом он дверь хватает мою, открывает, хватает меня за грудки и о землю. Коленом мне в груди. Я говорю: "Я сердечник, не трогай меня". Он меня опять о землю.
В тот вечер у Владимира случился инфаркт, врачи спасли мужчину чудом. А неадекватное поведение Суслова стало причиной его увольнения.
После такого о службе в органах пришлось забыть. Чуть позже напал на милиционера, все так же беспричинно и бессмысленно. Чтобы избежать наказания, Павел сбежал в Украину. Так и началась история наемника с позывным "Волат".
От правосудия - в зону боевых действий
Там Суслов примкнул к "Правому сектору". Уже в 2018-м воевал в зоне АТО. Плечом к плечу с крепкими парнями - у каждого от татуировок со свастикой нет свободного места на теле. Как пришел к такой жизни, в его случае вопрос не риторический.
Все началось с семьи. А точнее, с матери, которая лично отправила сына убивать людей на Донбасс. В мае этого года наемник с позывным "Волат" был убит на юге Украины.
Я збірала яму рэчы, я больш-менш знаюся на некоторых складніках вайсковай амуніцыі, я падбірала берцы, я падбірала тактычныя прылады…
Отправить сына на гибель
О том, что обычных людей повергает в ужас, Наталья Суслова рассказывает с гордостью. И это неудивительно, женщина - одна из самых рьяных бчб-активисток Гомеля. После гибели сына уехала в Украину через Польшу. Сейчас в полку Калиновского пытается идеализировать гибель сына, не думая о судьбах чужих, пока еще живых, детей.
Цябе альбо заб’юць, альбо не заб’юць - гэта вайна. Слава нацыі - смерць ворагам!
Среди наемников нет случайных людей
Без учета волонтеров сегодня на стороне ВСУ воюет около 170 белорусских наемников. Случайных людей там нет, каждый сделал свой выбор. Расплачиваться за свои преступления так или иначе все равно придется. В лучшем случае - по закону.
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