Павел "Волат" - история наемника полка Калиновского, бежавшего от правосудия из Беларуси в Украину

В ближайшем европейском зарубежье, кстати, обучают и так называемых белорусских боевиков, а оттачивают они свои навыки жестокости в Украине. Выживают не все. Хулиганство, заигрывание с нацизмом, нападение на сотрудников милиции. Нередко такие скелеты в шкафу толкают людей на еще более тяжкие преступления, например, наемничество. Печально известный полк Калиновского в Украине не исключение. Правоохранители не забыли о темном прошлом беглых - при случае обязательно припомнят им и эти эпизоды биографии. Во всяком случае тем, кто в угоду чужим интересам не лишится там самого дорогого - жизни. Следующий сюжет - история гомельчанина Павла Суслова, бойца-калиновца с позывным "Волат". Бегство от правосудия здесь, на родине, привело его в зону боевых действий в Украине, к слову, задолго до спецоперации. Там же молодой человек нашел свою гибель. Поэтому и сегодня есть смысл напомнить, чьими руками в соседней стране творится хаос. И тем самым уничтожить любые попытки экстремистских ресурсов героизировать преступников.

О загубленной по глупости жизни, а также о том, какую роль в этом сыграли родители калиновца, - репортаж Николая Скинтияна.

Хорошо учился, занимался единоборствами, мечтал работать в силовых структурах. Таким Павла запомнили в школе. В какой момент в его жизни произошел надлом, сказать трудно. Однако кулаки у спортсмена то и дело чесались.

После окончания 11-го класса он поступил в Военную академию Республики Беларусь, но насколько я помню, через месяц после поступления он был оттуда отчислен, так как подрался с одногруппниками. Вячеслав Веренчиков, замдиректора СШ № 27 г. Гомеля

"Служба" народу

Тем не менее к своей мечте Павел шел настойчиво - отслужил в спецназе, получил черный берет, вступил в ряды ОМОН. Впереди перспективы и карьерный рост. Очень скоро все это будет перечеркнуто. Причина - немотивированная агрессия.

У него такое зло было, что, блин, бил меня прямо мордой в землю. Так обидно за людейтаких. Вячеслав Веренчиков, замдиректора СШ № 27 г. Гомеля

2017 год. Деревня, семейное застолье. С минуты на минуту должны приехать друзья - компания мужчин решила встретить их на машине у автобусной остановки. За рулем был Владимир Поддубецкий (он в тот вечер не выпивал). На авто обратили внимание сотрудники ГАИ, вместе с инспекторами был и омоновец Павел Суслов.

У меня правый руль - праворукая машина. Я сижу за рулем, сын сбоку. Он подбегает к нему, тот отвечает: "Иди туда, на ту сторону. Водитель там". Он дверь открывает, хватает сына, окно открыто, чувствует запах спиртного, на землю и наручники надел сразу. Потом он дверь хватает мою, открывает, хватает меня за грудки и о землю. Коленом мне в груди. Я говорю: "Я сердечник, не трогай меня". Он меня опять о землю. Владимир Поддубецкий, житель аг. Столпня

В тот вечер у Владимира случился инфаркт, врачи спасли мужчину чудом. А неадекватное поведение Суслова стало причиной его увольнения.





После такого о службе в органах пришлось забыть. Чуть позже напал на милиционера, все так же беспричинно и бессмысленно. Чтобы избежать наказания, Павел сбежал в Украину. Так и началась история наемника с позывным "Волат".

От правосудия - в зону боевых действий

Там Суслов примкнул к "Правому сектору". Уже в 2018-м воевал в зоне АТО. Плечом к плечу с крепкими парнями - у каждого от татуировок со свастикой нет свободного места на теле. Как пришел к такой жизни, в его случае вопрос не риторический.

Все началось с семьи. А точнее, с матери, которая лично отправила сына убивать людей на Донбасс. В мае этого года наемник с позывным "Волат" был убит на юге Украины.

Я збірала яму рэчы, я больш-менш знаюся на некоторых складніках вайсковай амуніцыі, я падбірала берцы, я падбірала тактычныя прылады… Владимир Поддубецкий, житель аг. Столпня

Отправить сына на гибель

О том, что обычных людей повергает в ужас, Наталья Суслова рассказывает с гордостью. И это неудивительно, женщина - одна из самых рьяных бчб-активисток Гомеля. После гибели сына уехала в Украину через Польшу. Сейчас в полку Калиновского пытается идеализировать гибель сына, не думая о судьбах чужих, пока еще живых, детей.

Цябе альбо заб’юць, альбо не заб’юць - гэта вайна. Слава нацыі - смерць ворагам! Владимир Поддубецкий, житель аг. Столпня

Среди наемников нет случайных людей