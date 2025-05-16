Павлюченко: Мы сегодня видим, как развивается наше общество и отношение к людям с инвалидностью

16 мая в Воложинском районе проходит масштабный проект, приуроченный ко Дню семьи.

Для гостей - несколько тематических площадок. Так, для родителей и их детей подготовили интерактивную программу. А в территориальном центре соцобслуживания населения собрались на большую теплую беседу. Социальные инициативы "Мы - инклюзивные родители" презентовали спикеры из Борисовского и Дзержинского районов. А проект по инновациям в образовании и реабилитации детей с ограниченными возможностями - от Ивенецкого пансионата "Доброта сердец".

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Мы сегодня видим, как развивается общество, отношение к людям с инвалидностью, как поддерживаются любые инициативы, направленные на инклюзию. Эти инициативы сопровождаются изменениями в законодательстве. Буквально в прошлом году вступили в силу нормы закона о соцобслуживании, где серьезно расширены возможности для семей, воспитывающих детей-инвалидов".