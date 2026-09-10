Павлюченко: Сегодня в первую очередь важно сохранение исторической памяти

Об исторической памяти как крепком фундаменте, на котором стоит государство, шла речь в Гомельском университете имени Скорины. Наша страна не раз сталкивалась с вызовами, которые угрожали существованию народа. Но мы смогли выстоять и сохранить единство. Об этом нужно говорить молодому поколению.

Наталия Павлюченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В молодежных аудиториях нужно как можно больше говорить об этом дне, о событиях до 1939 года. Почти 20 лет мы были разобщены как территориально, так и семьями, и в целом народами, было определено подавление белорусскости. Чтобы события тех лет не повторились, сегодня в первую очередь важно сохранение исторической памяти".

Уроки истории показали, что стереть генетический код нашего единства невозможно. Воссоединение белорусского народа - это торжество исторической справедливости и фундамент национальной гордости.