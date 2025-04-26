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Павлюченко: У пенсионеров есть заинтересованность в продолжении их трудового пути
С 1 января 2025 года вступили в силу новации законодательства в сфере пенсионного обеспечения, прописанные в указе № 402 "О социальной поддержке". Об эффективности этих мер рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко на телеканале "Беларусь 1".
Наталия Павлюченко:
"Уже сейчас эффективность этих мер можно увидеть. Буквально с первых месяцев реализации проекта по указам мы увидели плюс 10 тыс. (работающих пенсионеров - прим. ред.), далее плюс 6 тыс. И действительно, видна заинтересованность лиц старшего поколения в работе, в дальнейшем их продолжении трудового пути".
"Но 402-й указ содержит не только новации, касающиеся работающих пенсионеров, это отдельная соцподдержка семьям, где воспитывается ребенок-инвалид. Это и упрощенный порядок расчета пособия, и снижение требований к страховому стажу у мам, которые воспитывают четырех детей. И уже этими инновациями воспользовались более 20 тыс. граждан", - отметила министр.