Павлюченко: У пенсионеров есть заинтересованность в продолжении их трудового пути

С 1 января 2025 года вступили в силу новации законодательства в сфере пенсионного обеспечения, прописанные в указе № 402 "О социальной поддержке". Об эффективности этих мер рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко на телеканале "Беларусь 1".

Наталия Павлюченко:

"Уже сейчас эффективность этих мер можно увидеть. Буквально с первых месяцев реализации проекта по указам мы увидели плюс 10 тыс. (работающих пенсионеров - прим. ред.), далее плюс 6 тыс. И действительно, видна заинтересованность лиц старшего поколения в работе, в дальнейшем их продолжении трудового пути".