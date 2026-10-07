Павлюченко: В Беларуси выстроена мощная система поддержки материнства и детства

В Туркменистане проходит Международный форум "Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития". Приоритеты гендерной политики обозначила и Беларусь.

Гендерное равенство, поддержка материнства и детства остаются безусловными приоритетами государственной политики Беларуси. Женщины составляют 54 % населения страны, а уровень их занятости среди граждан трудоспособного возраста превышает 85,5 %. Обеспечивается равная оплата труда и создаются условия для совмещения работы с воспитанием детей.

Растет и представительство женщин на руководящих должностях. Они занимают около 33 % процентов мест в Национальном собрании, 57 % - среди госслужащих высшего звена и 67 % - в судах. Доля женского предпринимательства достигла почти 42 %.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В Беларуси выстроена мощная система поддержки материнства и детства. В первую очередь, это детские пособия. У нас, наверное, самый длинный оплачиваемый декретный отпуск. Выплаты прогрессивные: чем больше детей, тем больше выплат. Продлевается и программа семейного капитала. Буквально недавно принято решение о финансировании за счет бюджета второй попытки экстракорпорального оплодотворения. Кроме этого, есть еще целый институт мер, которые сегодня развиваются, которые дают возможность женщине развиваться не только как маме, но и профессионально".

Защита института семьи закреплена на конституционном уровне. Страна продвигает про-семейную повестку и на международных площадках, включая ООН, Евразийский женский форум и ШОС, рассматривая крепкую семью как основу национальной и глобальной безопасности.