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Павлюченко: Участие в республиканской ярмарке вакансий готовы принять более 2 тыс. предприятий
Заработать собственные деньги. Такая возможность есть и у школьников, и студентов. Сейчас в областях и районах, а также в столице развернулись ярмарки вакансий. График их работы на сайте Минтруда и портале государственной службы занятости. Сколько часов можно трудится в сутки и с какого возраста? А также какие вакансии в топе популярности и сколько можно заработать? Минтруда заверяет, что платить должны не меньше минималки. Это значит 554 рубля (даже если школьник на работе всего четыре положенных часа). Есть наниматели, которые готовы платить тысячу и выше. Все детали узнаем у гостя "Панорамы".
Республиканские ярмарки открылись по стране
Проходит республиканская ярмарка вакансий в течение текущей недели. Такой масштаб впервые. При выборе предприятий для участия в ярмарке вакансий ориентировались в первую очередь на интересы молодежи.
Старались приглашать нанимателей из различных сфер деятельности. Это гостиничный и ресторанный бизнес, и предприятия торговли. И, конечно же, предприятия сельского лесного хозяйства. И непосредственно предприятия промышленности. На сегодняшний день уже откликнулось более 2 тысяч предприятий, которые готовы принять участие в ярмарке вакансий и предоставить более 24,5 тысячи вакансий, т.е. рабочих мест для наших ребят.
Есть ли спрос?
В 37 регионах республики приняли участие более 580 предприятий. Они представили более 5,5 тысячи рабочих мест для ребят.
Кроме республиканской ярмарки вакансий, желающие смогут найти актуальный перечень вакансий на портале государственной службы занятости.
Полное интервью смотрите здесь.
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