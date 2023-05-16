Павлюченко: Участие в республиканской ярмарке вакансий готовы принять более 2 тыс. предприятий

Заработать собственные деньги. Такая возможность есть и у школьников, и студентов. Сейчас в областях и районах, а также в столице развернулись ярмарки вакансий. График их работы на сайте Минтруда и портале государственной службы занятости. Сколько часов можно трудится в сутки и с какого возраста? А также какие вакансии в топе популярности и сколько можно заработать? Минтруда заверяет, что платить должны не меньше минималки. Это значит 554 рубля (даже если школьник на работе всего четыре положенных часа). Есть наниматели, которые готовы платить тысячу и выше. Все детали узнаем у гостя "Панорамы".