Паводок в Гомельской области - на большинстве рек сохраняется рост уровня воды от 1 до 28 см в сутки

Паводок не отступает. По данным Белгидромета, на большинстве рек Гомельской области сохранялся рост уровня воды - от 1 до 28 см в сутки. Почти повсеместно вода находится на пойме.

В стабилизации паводковой ситуации под Гомелем задействовали большую команду специалистов. На укрепление грунтовой насыпи вдоль Сожа в районе деревни Плесы привлекли около 100 сотрудников МЧС. Обстановка на контроле у руководства области.

Уровень воды на гидрологических постах в Витебской области стабильно падает. В регионе до сих пор остаются подтопленными 111 частных подворий, 7 жилых домов и 211 хозпостроек, 19 участков дорог, а также 3 моста. Ведется постоянный мониторинг ситуации. Сохраняется опасно высокий уровень воды на постах в Полоцке и Верхнедвинске, однако его значения снижаются, за сутки от минус 7 до минус 12 см.