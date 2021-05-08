Пчел научили определять коронавирус

Ученые из Нидерландов давали насекомым раствор сахара в воде каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду. В итоге насекомые научились выявлять инфицированный образец всего за секунды.