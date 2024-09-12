ПДД ждут изменения. ГАИ призывает белорусов активно включиться в обсуждение острой темы

Велосипедистам спешиваться на пешеходных переходах, скоростные электросамокаты приравнять к механическим транспортным средствам, а тех, кто ими управляет, назвать водителями.

Проект указа по внесению изменений в Правила дорожного движения доступен для обсуждения на правовом форуме Беларуси с 12 сентября. До 27 сентября все желающие могут внести свои предложения на этот счет. В ГАИ призывают белорусов активно включиться в обсуждение острой темы.

Мы призываем всех заинтересованных с 12 сентября на сайте ознакомиться с проектом и в комментариях максимально отразить свои мнения всем участникам дорожного движения. Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси

Напомним, по новым правилам планируется приравнять к водителям тех самокатчиков, техника которых развивает скорость выше 25 километров в час. Транспорт придется также регистрировать в ГАИ. Движение в пешеходной зоне будет запрещено. Велосипедистам можно будет не спешиваться только за городом.