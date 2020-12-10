Печальный рекорд для экологии

Уходящий год войдет в историю еще одним печальным рекордом. Материалы, созданные руками человека, перевесили всю биомассу Земли. Искусственную антропогенную массу составляют бетон, металл, кирпич, асфальт и пластик. На данный момент она достигла критического уровня, и это без учета отходов! Ученые обнаружили, что в начале 20-го века масса объектов, созданных человеком, составляла около 3% от общей биомассы мира. Но в 2020 году искусственная масса ее превысила!

Количество одного лишь созданного человеком пластика превышает по массе всехназемных и морских животных вместе взятых.