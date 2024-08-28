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Педагог: На нас лежит очень большая ответственность - вырастить из наших детей будущих патриотов Беларуси

Большой Республиканский педсовет с участием главы государства стал откровенным разговором в преддверии нового учебного года. В дискуссии с педагогами Президент обозначил приоритетные направления в развитии белорусской школы. Затронули не только образовательный, но и воспитательный процесс.

Проводим большую профориентационную работу. В частности, за каждым районом (у нас их 118) в нашей стране закреплены преподаватели, сотрудники нашей академии. Выезжают в районы, школы, посещают родительские собрания, рассказывают, что такое академия, какие специальности, их привлекательность. Проводим дни открытых дверей уже непосредственно в академии, практически каждую неделю к нам приезжают школы. Почти в каждой школе организованы агроклассы. С этого года на заочную форму обучения в нашу академию платно и бесплатно абитуриенты могут поступать только те, которые работают по специальности. Мы делаем все, чтобы ситуация этого года с недобором не повторилась.
Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии
Это, конечно же, будущее малой родины. Потому что именно сюда должны приходить ребята после окончания вузов специалистами для того, чтобы принести пользу своей малой родине, внести вклад в ее развитие, приукрасить ее, быть нужным, полезным, важным. Глава государства отметил, что на нас лежит очень большая ответственность - вырастить из наших детей будущих патриотов страны. И мне бы хотелось, чтобы ребята, которые видят вокруг себя эту красоту, ценили, любили ее, приумножали.
Елена Манаева, директор СШ № 1 г. Горки

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