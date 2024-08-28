Педагог: На нас лежит очень большая ответственность - вырастить из наших детей будущих патриотов Беларуси

Проводим большую профориентационную работу. В частности, за каждым районом (у нас их 118) в нашей стране закреплены преподаватели, сотрудники нашей академии. Выезжают в районы, школы, посещают родительские собрания, рассказывают, что такое академия, какие специальности, их привлекательность. Проводим дни открытых дверей уже непосредственно в академии, практически каждую неделю к нам приезжают школы. Почти в каждой школе организованы агроклассы. С этого года на заочную форму обучения в нашу академию платно и бесплатно абитуриенты могут поступать только те, которые работают по специальности. Мы делаем все, чтобы ситуация этого года с недобором не повторилась.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии