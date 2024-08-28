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Педагог: На нас лежит очень большая ответственность - вырастить из наших детей будущих патриотов Беларуси
Большой Республиканский педсовет с участием главы государства стал откровенным разговором в преддверии нового учебного года. В дискуссии с педагогами Президент обозначил приоритетные направления в развитии белорусской школы. Затронули не только образовательный, но и воспитательный процесс.
Проводим большую профориентационную работу. В частности, за каждым районом (у нас их 118) в нашей стране закреплены преподаватели, сотрудники нашей академии. Выезжают в районы, школы, посещают родительские собрания, рассказывают, что такое академия, какие специальности, их привлекательность. Проводим дни открытых дверей уже непосредственно в академии, практически каждую неделю к нам приезжают школы. Почти в каждой школе организованы агроклассы. С этого года на заочную форму обучения в нашу академию платно и бесплатно абитуриенты могут поступать только те, которые работают по специальности. Мы делаем все, чтобы ситуация этого года с недобором не повторилась.
Это, конечно же, будущее малой родины. Потому что именно сюда должны приходить ребята после окончания вузов специалистами для того, чтобы принести пользу своей малой родине, внести вклад в ее развитие, приукрасить ее, быть нужным, полезным, важным. Глава государства отметил, что на нас лежит очень большая ответственность - вырастить из наших детей будущих патриотов страны. И мне бы хотелось, чтобы ребята, которые видят вокруг себя эту красоту, ценили, любили ее, приумножали.
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