3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Педагогические инновации - в минской гимназии № 27
Накануне Дня учителя в столице и области чествуют представителей одной из самых гуманных профессий. Педагогов, которые вкладывают в воспитание и образование подрастающего поколения свои знания и душу, поздравят и в столичной гимназии № 27. Учреждение гордится своим педагогическим коллективом, который воспитал немало лауреатов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладателей грантов и дипломов Мингорисполкома. Гимназия славится преподавателями-новаторами. Чтобы познакомиться с ними, учебное заведение посетила Наталья Бордиловская (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов