Педагогические инновации - в минской гимназии № 27

Накануне Дня учителя в столице и области чествуют представителей одной из самых гуманных профессий. Педагогов, которые вкладывают в воспитание и образование подрастающего поколения свои знания и душу, поздравят и в столичной гимназии № 27. Учреждение гордится своим педагогическим коллективом, который воспитал немало лауреатов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладателей грантов и дипломов Мингорисполкома. Гимназия славится преподавателями-новаторами. Чтобы познакомиться с ними, учебное заведение посетила Наталья Бордиловская (видео).