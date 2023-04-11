"Педагогический дебют - 2023": областной этап республиканского фестиваля принимал Борисов

"Педагогический дебют - 2023": Борисов сегодня принимал областной этап республиканского конкурса профмастерства молодых учителей и руководителей учреждений образования. 12 финалистов - молодых педагогов - из разных уголков центрального региона презентовали свое мастерство, способности и таланты через визитные карточки и творческие номера. Участники конкурса соревновались в четырех номинациях: молодой директор школы, заведующий детским садом, учитель и воспитатель. Поддерживали конкурсантов их коллеги и ученики.