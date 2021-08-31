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Педагогический форум прошел в Московском районе Минска

Современные образовательные технологии, новые методики преподавания и IT-проекты. Такие вопросы обсуждали на традиционном августовском педагогическом форуме в Московском районе столицы. На нем присутствовали педагоги-практики. Они выступили с научными докладами и новаторскими идеями.

В рядах педагогов Московского района столицы в этом году и 130 молодых специалистов. Для них этот учебный год - первый в роли учителей.

Накануне учебного года проведен капитальный ремонт в средней школе № 60 и гимназии № 12. Завершается реконструкция Центра творчества детей и молодежи Московского района "Ранак".

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