Педагогический форум прошел в Московском районе Минска

Современные образовательные технологии, новые методики преподавания и IT-проекты. Такие вопросы обсуждали на традиционном августовском педагогическом форуме в Московском районе столицы. На нем присутствовали педагоги-практики. Они выступили с научными докладами и новаторскими идеями.

В рядах педагогов Московского района столицы в этом году и 130 молодых специалистов. Для них этот учебный год - первый в роли учителей.