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Педофил задержан в Витебской области, пострадали две сестры-школьницы

В Витебском регионе оперативники задержали педофила. Жертвами извращенца стали две сестры-школьницы 11 и 15 лет.

В милицию обратилась директор школы. Она сообщила, что администрации учебного заведения стало известно о жутких фактах насильственных действий, в результате которых пострадали двое подростков.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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