Пение 10 белорусских птиц можно услышать через мобильный телефон

Выйти на связь с природой - и позвонить крылатым соседям. Пение 10 белорусских птиц сейчас можно услышать через мобильный телефон. Только в первый день проекта крылатым звонили более 50 000 раз. А общая продолжительность вызовов составила около 370 часов. Самым популярным абонентом стал соловей - ему звонили 10 000 раз. В среднем же "беседы" длились около 30 секунд. Беларусь стала первой страной в мире, где крылатые стали абонентами мобильной связи. Кстати, белорусским птицам уже звонили из Чехии, Украины, России, Германии и США.