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Пенсии из-за длинных выходных выдадут досрочно

Сегодня во всех отделениях почтовой связи можно получить выплаты за 7 мая. Пенсии, которые должны были выдавать 9, уже можно получить в почтовых отделениях Минска, а в остальных по стране - с 8 числа. В выходные дни (7 и 9 мая) будут работать только дежурные почтовые отделения.

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