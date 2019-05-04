Пенсии из-за длинных выходных выдадут досрочно

Сегодня во всех отделениях почтовой связи можно получить выплаты за 7 мая. Пенсии, которые должны были выдавать 9, уже можно получить в почтовых отделениях Минска, а в остальных по стране - с 8 числа. В выходные дни (7 и 9 мая) будут работать только дежурные почтовые отделения.