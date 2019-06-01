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Пенсионер из Бреста снимает уличных музыкантов и получает невероятное количество просмотров на "Ютубе"
Один его любительский ролик увидели 25 миллионов человек. Видео настолько популярны, что мужчина решил стать профессиональным блогером. Мария Тройнич о необычном увлечении.
Этот ролик увидели более двадцати пяти миллионов человек. На кадрах обычный прохожий учит студента со Шри-Ланки играть на гитаре. Удачный момент попал в объектив камеры и принес автору видео интернет-славу.
Карманная камера и мобильный телефон. Таким бесхитростным способом 62-летний пенсионер Валерий Маленок снимает ролики, которые становятся хитами Интернета. На них - песни, танцы, флешмобы и другие уличные импровизации Бреста. За три года на своем ютуб-канале пенсионер опубликовал более трех тысяч видео. Их посмотрели шестьдесят пять миллионов раз.
По словам мужчины, некоторые музыканты даже просят, чтобы он их "раскрутил". Блогер стал местной популярностью, и его уже узнают на улице.
Музыкантов можно встретить на улице Советской в любую погоду и время. Звуки гитары, аккордеона или скрипки слышно с разных сторон. Местные власти даже построили специальную площадку для таких концертов. За несколько лет живые выступления стали достопримечательностью города.
На видеоохоту Валерий выходит каждый день - как на работу. Увлечение уже давно перестало быть просто хобби. На рекламе в Интернете популярный блогер зарабатывает больше тысячи рублей в месяц. Но говорит, что деньги не главное. Цель блогера - прославить родной город.
Сегодня у канала Валерия Маленка свыше восьмидесяти пяти тысяч подписчиков. И до конца года он ждет серебряную кнопку от "Ютуба" - это награда, которую дают за сто тысяч подписчиков. По словам пенсионера, контента для этой цели будет достаточно: скоро тысячелетие Бреста, и город ждет много уличных концертов.
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