Пенсионер из Гродно из-за санкций потерял бизнес

С женой посоветовался ина рынкеоткрыли свой мелкий бизнес, который20 лет приносил плоды. Пусть небольшие, но мы были рады. Олигархами мы не стали. Но длясемьи средства были и чтобысъездить на родину.

Закир Гурбанов, житель г. Гродно