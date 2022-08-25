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Пенсионер из Гродно из-за санкций потерял бизнес
Совсемнедавно одна из точек на рынке в Гроднопринадлежала Закиру Гурбанову. В Беларусь из Азербайджана он приехал в 1979году.Задержаться на нашей земле заставила любовь. Здесь женился, появились дети. Уже и внуки есть.
С женой посоветовался ина рынкеоткрыли свой мелкий бизнес, который20 лет приносил плоды. Пусть небольшие, но мы были рады. Олигархами мы не стали. Но длясемьи средства были и чтобысъездить на родину.
У Закира было ИП по продаже мужской обуви, которую возил из украинского Львова, на рынке помогала жена.
"Сначала было проще, а потом у них сложнее стало, на них давили, потому что с белорусами работают",- рассказал бывший предприниматель.
ИП закрыто. Место на рынке занял другой предприниматель.
Больно вспоминать санкции.Никому спокойствия нет от этих санкций.
Смотрите в новой серии проекта "Санкции для народа".
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