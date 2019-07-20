Пенсионер из Кобрина покорил интернет

Валерий Мищук станцевал на льду и его сняли на камеру очевидцы. За два дня видео набрало 100 тысяч просмотров. Фигурным катанием мужчина занимается практически каждый день, несмотря на почтенный возраст. Вместе с ним на арену вышла и наш корреспондент Мария Тройнич.



Этот ролик в интернете посмотрело более 400 тысяч человек. Пенсионер так увлеченно танцевал на льду, что даже не заметил, как его снимают на камеру очевидцы. Уже на следующий день он стал звездой социальных сетей.



В родном Кобрине Валерия Мищука знает каждый сотрудник ледовой арены, ведь он ходит сюда кататься практически каждый день уже восемь лет. Здесь он самый старший посетитель. Сделать на льду ласточку 69-летний пенсионер может так же легко, как подросток. Своим примером он вдохновляет и взрослых, и маленьких спортсменов.



Импровизированные танцы на льду Валерий придумывает прямо на ходу. Говорит, главное - это настрой и музыка.



Верится с трудом, но фигурным катанием пенсионер начал заниматься всего восемь лет назад, уже во взрослом возрасте. Говорит, летом на арену приходит немного реже: надо трудиться на даче.



Обычно чем старше, тем труднее стать на коньки. Поэтому учиться кататься лучше всего в детском возрасте. Впрочем, для того, кто хочет, нет ничего невозможного. При желании можно освоить даже сложные элементы.



Кроме юных фигуристов и хоккеистов на ледовую арену Кобрина приезжают заниматься и спортсмены-любители из Москвы.



По словам фигуриста-пенсионера, активные тренировки его не утомляют. Наоборот только добавляют энергии.



На следующей неделе Валерий Мищук отметит 70-летний юбилей. Говорит, большинство его ровесников в этом возрасте заниматься спортом уже не выгнать. Но для себя он решил: пока здоровье и силы позволяют, надо брать от жизни все.