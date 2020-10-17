Жар-птица в белорусских лесах. Пенсионер из Малоритского района выращивает павлинов и отпускает их на свободу. Мужчина переехал из областного центра в деревню, чтобы быть ближе к природе. А украсить участок решил яркими птицами.Мария Тройнич узнала, как такая экзотика прижилась в нашем климате.



