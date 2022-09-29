Пенсионер нашел самодельную стреляющую ручку своего отца и случайно ранил себя в живот

В Горецкий РОВД поступило сообщение от работников местной больницы о госпитализации 66-летного местного жителя с серьезным ранением в живот. Пострадавший пояснил, что в одной из хозпостроек своего дома случайно нашел патроны и металлический предмет, похожий на авторучку, которые ранее принадлежали его умершему отцу. Сначала пенсионер хотел отнести опасные находки в милицию, однако спустя день или два, употребив спиртное, он решил испробовать найденное. Мужчина вставил патрон в похожее на ручку металлическое устройство и попытался произвести выстрел, направив его на доску. Сразу ничего не произошло, пенсионер перевернул устройство стволом к себе. Именно в этот момент произошел выстрел, и мужчина получил ранение в живот. Устройство он выбросил и вызвал бригаду скорой помощи.