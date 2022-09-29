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Пенсионер нашел самодельную стреляющую ручку своего отца и случайно ранил себя в живот

Пенсионер нашел самодельную стреляющую ручку своего отца и случайно ранил себя в живот

В Горках пенсионер ранил себя в живот из самодельной стреляющей ручки. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на информацию официальногопредставителяуправления ГКСЭ по Могилевской области ИринуРачковскую.

В Горецкий РОВД поступило сообщение от работников местной больницы о госпитализации 66-летного местного жителя с серьезным ранением в живот. Пострадавший пояснил, что в одной из хозпостроек своего дома случайно нашел патроны и металлический предмет, похожий на авторучку, которые ранее принадлежали его умершему отцу. Сначала пенсионер хотел отнести опасные находки в милицию, однако спустя день или два, употребив спиртное, он решил испробовать найденное. Мужчина вставил патрон в похожее на ручку металлическое устройство и попытался произвести выстрел, направив его на доску. Сразу ничего не произошло, пенсионер перевернул устройство стволом к себе. Именно в этот момент произошел выстрел, и мужчина получил ранение в живот. Устройство он выбросил и вызвал бригаду скорой помощи.

При осмотре места происшествия в доме мужчины изъяты два фрагмента металлической трубки, гильза и два патрона. Судебной баллистической экспертизой установлено, что выстреливший предмет изготовлен самодельным способом по типу атипичного стреляющего устройства (стреляющей авторучки) и является гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства отдельных выстрелов. Два исследованных патрона изготовлены заводским способом, пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.

В ходе осмотра места происшествия изъята в том числе гильза, также изготовленная заводским способом. Она является компонентом боеприпаса. В отношении мужчины Горецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Фото Могилевского областного УГКСЭ

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