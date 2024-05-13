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Пенсионер погиб при пожаре частного жилого дома в Докшицком районе
Пенсионер погиб на пожаре частного жилого дома в Докшицком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре по ул. Каштановой в д. Углы поступило спасателям 13 мая в 1.28. На месте наблюдалось открытое горение жилого дома. При тушении огня работниками МЧС на полу обнаружен труп хозяина 1957 г.р.
По факту пожара проводится проверка. Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.
МЧС напоминает, что курение внутри жилых помещений зачастую становится причиной возникновения пожаров, которые в большинстве случаев сопровождаются гибелью или травмированием.
Фото: Витебское областное УМЧС
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