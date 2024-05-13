Пенсионер погиб при пожаре частного жилого дома в Докшицком районе

Пенсионер погиб на пожаре частного жилого дома в Докшицком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.



Сообщение о пожаре по ул. Каштановой в д. Углы поступило спасателям 13 мая в 1.28. На месте наблюдалось открытое горение жилого дома. При тушении огня работниками МЧС на полу обнаружен труп хозяина 1957 г.р.



По факту пожара проводится проверка. Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.

