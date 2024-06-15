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Пенсионер погиб при пожаре жилого дома в Глубоком
Пенсионер погиб во время пожара жилого дома в Глубоком. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня утром в 7.29 спасателям поступило сообщение о пожаре дома на ул.Ленина в Глубоком. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление из-под кровли деревянного дома. В ходе тушения пожара работниками МЧС на полу в кухне был обнаружен труп пожилого мужчины. Хозяин-пенсионер 1938 года рождения проживал в доме вместе с сыном 1982 года рождения. Сын на момент возникновения возгорания был на рыбалке.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается.
Фото:Витебского областного управления МЧС
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