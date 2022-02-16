Пенсионер в Гомеле разбрасывал "ежи"

Пенсионер более трех лет разбрасывал "ежи" в Гомеле, он задержан. Как рассказали в СК, вечером 5 февраля 2022 он рассыпал 11 металлических конструкций на дороге возле жилого дома по Речицкому проспекту и скрылся. В результате три автомобиля городской станции скорой медицинской помощи пробили колеса. Сотрудники милиции вышли на след злоумышленника. Во время обыска в квартире гомельского пенсионера обнаружено и изъято 12 металлических "ежей", на даче в Речицком районе 25, сварочный аппарат, банка с гвоздями и металлической стружкой.



Следователи провели проверку показаний с участием подозреваемого. Согласно показаниям, еще в январе 2019 года он разбросал "ежи" на парковке возле здания областной Госавтоинспекции из мести за штрафы. В итоге был поврежден личный автомобиль сотрудницы милиции. В текущем году пенсионер на этой же парковке разбросал не менее 66 аналогичных металлических конструкций.



Через пару дней мужчина решил разбросать в городе оставшиеся шипы. В качестве места преступления выбрал участок дороги вблизи отделения милиции, расположенном в одном здании с подстанцией скорой помощи. По изъятым "ежам" назначено проведение биолого-генетической экспертизы, по изъятым в квартире фигуранта ноутбуку, планшету и телефону назначена компьютерно-техническая экспертиза.