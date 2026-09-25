Пенсионерка из Клецка вела переписку с "Илоном Маском" и едва не лишилась денег

Пенсионерка из Клецка едва не лишилась денег, попавшись на уловку мошенников, рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Как сообщили в ведомстве, женщина несколько дней переписывалась с мошенниками в мессенджерах. Аферисты создали фальшивый аккаунт американского бизнесмена Илона Маска и писали ей от его имени.

Мошенники убедили женщину, что она выиграла автомобиль Tesla и крупную сумму денег. После того как пенсионерка поверила, они потребовали перевести деньги за доставку приза.

Сотрудница отделения банка в Клецке, куда пришла пенсионерка, заметила, что пожилая клиентка нервничает и путается в объяснениях. Она позвонила в милицию. Прибывшие на место правоохранители убедили жертву аферистов отказаться от денежного перевода.

Фото: magnific.com